Названа дата подписания протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Столтенбрег заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Дату подписания протокола назвал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — сказал он.

Ранее Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Кроме того, в НАТО приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. Согласно документу, главная цель Москвы — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.