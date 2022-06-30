Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа дата подписания протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Столтенбрег заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Дату подписания протокола назвал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — сказал он.

Ранее Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Кроме того, в НАТО приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. Согласно документу, главная цель Москвы — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Джонсона о бойкоте саммита G20
Российские артиллеристы применили «Гиацинты» на учениях
Раскрыта причина задержания ректора РАНХиГС Владимиру Мау
В Калининграде взяли в оцепление неожиданно приплывшего арктического зверя
Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-аккаунт телекомпании «Таврида»
В Казахстане назвали число осужденных после январских беспорядков
Несовершеннолетняя оказалась в больнице после посещения салона красоты в Москве
Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР
Российские силовики задержали ректора РАНХиГС
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.