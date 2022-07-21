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В Белом доме объяснили слова Байдена про обнаруженный у него рак

Представитель Белого дома: у Байдена был немеланомный рак кожи до вступления в должность

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден, говоря об обнаруженном у него раке, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства. На это указал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в своем Twitter-аккаунте.

Комментируя заявление американского лидера, он ретвитнул пост редактора The Washington Post Гленна Кесслера. Журналист раскритиковал заголовки некоторых СМИ, решивших, что Байден объявил о новом случае заболевание. «Ознакомьтесь с медицинской справкой Байдена. До того, как он стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи», — написал Кесслер.

«Именно это президент и имел в виду», — подтвердил представитель Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, из-за загрязнения окружающей среды у него развился рак.

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Марина Совина
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