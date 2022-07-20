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Байден рассказал об обнаруженном онкологическом заболевании

Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что у него обнаружилось онкологическое заболевание. С таким заявлением он выступил в ходе встречи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, передает ТАСС.

Американский лидер рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.

Не понятно, является ли утверждение Байдена о раке оговоркой. В Белом доме пока слова президента не прокомментировали.

20 июля врач К. Дж. Бейкер (C.J. Baker) в статье для журнала American Thinker усомнился в способности Байдена дожить до конца второго срока. По его мнению, президент активно борется с деменцией, однако его приближенным становится все труднее скрыть данный факт.

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Марина Совина
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