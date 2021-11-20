Личный врач перечислил недуги Байдена

Лечащий врач Байдена О'Коннор: у президента усилился кашель и ухудшилась походка

Личный врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о недугах, от которых страдает президент США. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, у американского лидера в последнее время усилился кашель и ухудшилась походка. Также он раскрыл, что президента лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

Ранее О'Коннор заявил, что физическое состояние Байдена позволяет ему выполнять обязанности в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего в полном объеме. Он также подчеркнул, что президент остается здоровым и энергичным мужчиной.

В субботу, 20 ноября, Байдену исполняется 79 лет. Он является самым старым в истории действующим президентом США.