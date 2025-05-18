Стало известно об обнаружении агрессивной формы рака у Байдена

NYT: У Джо Байдена обнаружили рак простаты

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

У политика обнаружили рак простаты. Команда бывшего американского лидера рассказала, что на прошлой неделе Байден прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали рак.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективное управление», — сообщила команда политика. Отмечается, что в настоящее время Байден и его семья рассматривают варианты лечения.