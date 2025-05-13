Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 13 мая 2025Мир

Помощники Байдена пытались скрыть его умственную деградацию от подчиненных

The Guardian: Помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Помощники бывшего президента США Джо Байдена пытались оградить политика от его же подчиненных, чтобы скрыть степень его умственной деградации. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона об экс-главе Белого дома.

«Неназванный высокопоставленный помощник [Байдена], покинувший Белый дом из-за того, что считал, что Байдену не стоит баллотироваться, признался авторам, что они пытались оградить его от его же сотрудников, поэтому многие люди не догадывались о степени деградации, начавшейся в 2023 году», — говорится в материале.

Как отмечает издание, авторы книги заверяют, что Байден терял ход мыслей и забывал имена свои главных помощников уже с 2022 года. По их словам, когда у бывшего американского лидера не получалось без запинок произнести двухминутное видеообращение, помощники снимали его сразу с двух камер, чтобы монтаж был не так заметен.

Ранее стало известно, что у Байдена обнаружили небольшое новообразование в области предстательной железы. Дополнительных деталей о состоянии здоровья экс-президента не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    В Госдуме назвали Зеленского недополитиком в ответ на ультиматум Путину

    GTA IV перевыпустят на консолях

    В российском регионе осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

    Уголовное дело возбудили после госпитализации звезды «Убойной силы» в Петербурге

    В Европе заявили о нежелании покупать энергоресурсы из РФ после возможной мирной сделки

    Кремль ответил на обвинения России в крушении Boeing в Донбассе

    Московский студент пытался отправить в США посылки с древними моллюсками и попался

    Российские пивовары решили спасать доходы за счет чая

    Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости