Помощники Байдена пытались скрыть его умственную деградацию от подчиненных

The Guardian: Помощники Байдена пытались оградить его от его же подчиненных

Помощники бывшего президента США Джо Байдена пытались оградить политика от его же подчиненных, чтобы скрыть степень его умственной деградации. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона об экс-главе Белого дома.

«Неназванный высокопоставленный помощник [Байдена], покинувший Белый дом из-за того, что считал, что Байдену не стоит баллотироваться, признался авторам, что они пытались оградить его от его же сотрудников, поэтому многие люди не догадывались о степени деградации, начавшейся в 2023 году», — говорится в материале.

Как отмечает издание, авторы книги заверяют, что Байден терял ход мыслей и забывал имена свои главных помощников уже с 2022 года. По их словам, когда у бывшего американского лидера не получалось без запинок произнести двухминутное видеообращение, помощники снимали его сразу с двух камер, чтобы монтаж был не так заметен.

Ранее стало известно, что у Байдена обнаружили небольшое новообразование в области предстательной железы. Дополнительных деталей о состоянии здоровья экс-президента не сообщалось.