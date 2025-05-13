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09:22, 13 мая 2025Мир

У Байдена обнаружили проблемы с простатой

NYT: Байден провел 9 мая в больнице из-за новообразования в простате
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mandel Ngan / Pool / AP

У бывшего президента США Джо Байдена обнаружили небольшое новообразование в области предстательной железы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя политика.

«Бывший президент провел прошлую пятницу в больнице в Филадельфии после того, как в его простате был обнаружен "небольшой узелок", который требовал "дальнейшего обследования"», — сказано в сообщении.

Дополнительных деталей о состоянии здоровья Байдена и последующем лечении не сообщается.

Ранее пользователи интернета заметили у Байдена странное пятно в виде синяков на руке и подбородке, которые могут говорить о «серьезной болезни».

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