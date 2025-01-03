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13:06, 3 января 2025Интернет и СМИ

У Байдена заметили загадочное пятно на руке

Daily Mail: Байдена заметили с синяком на руке, который может говорить о болезни
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пользователи заметили у президента США Джо Байдена странное пятно в виде синяков на руке и подбородке, которые могут говорить о «серьезной болезни». Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Байден выглядел ужасно. Он выглядел так, будто ударился нижней губой, весь опухший и в синяках», — приводит издание мнение одного из пользователей.

Также авторы материала приводят мнение комментаторов с американских телеканалов. В частности, один из них предположил, что уходящий 20 января президент США «мог пережить инсульт».

24 июля прошлого года стало известно, что более половины опрошенных американцев считают состояние психического здоровья Байдена угрозой национальной безопасности. Опрос также указал, что почти половина опрошенных — 49 процентов — считают действующего главу Белого дома одним из худших президентов в истории США.

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