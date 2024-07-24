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11:56, 24 июля 2024Мир

Здоровье Байдена стало угрозой безопасности для американцев

Опрос: более половины американцев считают здоровье Байдена угрозой безопасности

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Более половины опрошенных американцев считают состояние психического здоровья президента США Джо Байдена угрозой национальной безопасности. Такие результаты показал социологический опрос компании Rasmussen Reports.

«61 процент респондентов отметили, что ухудшение психического здоровья Байдена представляет настоящую угрозу национальной безопасности США. 46 процентов из них выразили абсолютную уверенность в этом», — сообщает компания.

При этом, согласно полученным результатам опроса, почти половина опрошенных — 49 процентов — считают действующего главу Белого дома одним из худших президентов в истории США.

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Байден недостаточно здоров психически, чтобы отвечать за ядерный арсенал США.

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      Дарья Устьянцева
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