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14:23, 23 июля 2024Мир

Бывший советник Пентагона счел Байдена психически нездоровым

Макгрегор: Байден психически неспособен отвечать за ядерный арсенал США

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Джо Байден недостаточно здоров психически, чтобы отвечать за ядерный арсенал США. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в аккаунте социальной сети Х.

«Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет», — заявил Макгрегор.

23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы пришли в ужас из-за неудачного выступления Байдена на дебатах против экс-президента США Дональда Трампа. По ее словам, жители США усомнились в том числе в способности американского лидера отвечать за ядерное оружие.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предположил, что Байден может применить ядерное оружие против России перед уходом с поста главы государства.

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      Виктория Кондратьева
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