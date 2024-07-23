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12:53, 23 июля 2024Мир

Захарова заявила о вызванном Байденом ужасе в США

Захарова: американцы пришли в ужас из-за выступления Байдена на дебатах

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Американцы пришли в ужас из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах против бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты Америки пришли в ужас, вы понимаете, в ужас пришли от того, кто управляет их страной и принимает решения», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что американский лидер «обманывал свою аудиторию», так как его способности вызвали недовольство в США лишь во время предвыборных дебатов. Захарова выделила несвязную речь Байдена, у которого «начало фразы было про одно, а заканчивал он про другое».

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      Елизавета Мытарева
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