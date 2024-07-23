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12:35, 23 июля 2024Мир

Захарова предостерегла Запад от передачи Украине доходов от активов России

Захарова: ответ Москвы на передачу Украине доходов от активов РФ будет жестким

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Возможный ответ Москвы на передачу Украине доходов от активов РФ будет жестким, страны Запада обязательно это почувствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Естественно, будем действовать в национальных интересах, но они это почувствуют, и я думаю, что они это знают», — предостерегла высокопоставленный дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что первый транш размером в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа. Отмечалось, что средства пойдут на закупку ПВО и боеприпасов для артиллерии, а также для снабжения оборонной промышленности Украины.

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      Виктория Кондратьева
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