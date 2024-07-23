Захарова предостерегла Запад от передачи Украине доходов от активов России

Захарова: ответ Москвы на передачу Украине доходов от активов РФ будет жестким

Возможный ответ Москвы на передачу Украине доходов от активов РФ будет жестким, страны Запада обязательно это почувствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Естественно, будем действовать в национальных интересах, но они это почувствуют, и я думаю, что они это знают», — предостерегла высокопоставленный дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что первый транш размером в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа. Отмечалось, что средства пойдут на закупку ПВО и боеприпасов для артиллерии, а также для снабжения оборонной промышленности Украины.