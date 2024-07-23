Боррель сообщил о первом транше помощи Украине из доходов от активов России

Боррель: первый транш помощи России из доходов от активов РФ пройдет в августе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страны-члены Евросоюза намерены профинансировать получение Украиной приоритетного вооружения. Отмечается, что речь идет о ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для оборонной промышленности Украины.

Ранее Европарламент призвал конфисковать замороженные в Европе активы России и использовать их для «компенсации ущерба», понесенного Украиной.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева не следует считать воровством. По ее словам, эти деньги приносят доход учреждению, на который у Москвы нет права.