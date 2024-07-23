Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 23 июля 2024Мир

Боррель сообщил о первом транше помощи Украине из доходов от активов России

Боррель: первый транш помощи России из доходов от активов РФ пройдет в августе
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Hollie Adams / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страны-члены Евросоюза намерены профинансировать получение Украиной приоритетного вооружения. Отмечается, что речь идет о ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для оборонной промышленности Украины.

Ранее Европарламент призвал конфисковать замороженные в Европе активы России и использовать их для «компенсации ущерба», понесенного Украиной.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева не следует считать воровством. По ее словам, эти деньги приносят доход учреждению, на который у Москвы нет права.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нахожусь в очень тяжелом состоянии». Глюкоза прокомментировала свое скандальное выступление. Что с ней произошло?

      УЕФА исключил украинский клуб из Лиги Конференций

      Боррель сообщил о первом транше помощи Украине из доходов от активов России

      Число жертв стрельбы в доме престарелых в Хорватии увеличилось

      Харрис отреагировала на выход Байдена из президентской гонки

      В России предложили создать базу данных уехавших экстремистов

      В России заявили о влиянии выхода Байдена из президентской гонки на украинский кризис

      Въезд в ряд сел ограничили в российском регионе

      Над Капитолием приспустили флаги

      Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше