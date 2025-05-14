В США рассказали о больших провалах в памяти у Байдена

NYP: Байден уже на середине президентского срока забыл имена давних помощников

Бывший американский лидер Джо Байден уже на середине своего президентства забывал имена помощников, с которыми работал около десяти лет. О больших провалах в памяти у экс-главы Белого дома сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на книгу журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера.

«Байден забывал имена конгрессменов, высокопоставленных лиц других государств и даже давних помощников уже на середине своего срока (...). В декабре 2022 года он даже не смог вспомнить имена своего бывшего советника по национальной безопасности, а также директора по коммуникациям, с которыми он работал еще со времен своего вице-президентства», — рассказали в материале.

Ранее стало известно, что помощники Байдена пытались оградить политика от его же подчиненных, чтобы скрыть степень его умственной деградации. Дополнительно сообщается, что, когда у бывшего американского лидера не получалось без запинок произнести двухминутное видеообращение, помощники снимали его сразу с двух камер, чтобы монтаж был не так заметен.