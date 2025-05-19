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00:55, 19 мая 2025Мир

Трамп отреагировал на новость об обнаружении рака у Байдена

Трамп заявил, что опечален новостями о диагностированном у Байдена раке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален новостями о диагностированном у его предшественника Джо Байдена раке простаты. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Политик пожелал экс-главе Белого дома скорейшего выздоровления. «Меланья [Трамп] и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл [Байден] и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.

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