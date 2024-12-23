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15:02, 23 декабря 2024Мир

Байден отменил казнь для 37 человек

Байден отменил казнь для 37 осужденных на федеральном уровне
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден отменил казнь для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне и заменил меру наказания на пожизненное заключение. Соответствующее решение опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Байден объявил, что смягчает наказания для 37 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне. Приговоры этих лиц будут заменены на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения», — отмечается в заявлении.

Известно, что среди тех лиц, которым заменили меру наказания, — преступники, осужденные за расправу над полицейскими и военнослужащими, а также участники вооруженных ограблений банков и сделок, связанных со сбытом наркотиков.

Дополнительно уточняется, что среди трех лиц, кому не отменили приговор, есть Джохар Царнаев — террорист, приговоренный к казни за теракт на марафоне в Бостоне в 2013 году. Также среди подлежащих высшей мере наказания остаются расист Дилан Руф, устроивший расправу в 2015 году над чернокожими прихожанами в церкви в Чарлстоне, и Роберт Бауэрс, устроивший стрельбу в синагоге в Питтсбурге в 2018 году.

2 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США. При этом решение Байдена вызвало критику, так как противоречило его предыдущим обещаниям.

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