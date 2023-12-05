В США рассказали о призыве американского генерала «резать горло россиянам». Так он хотел вдохновить спецназовцев ВСУ

WP: генерал США Милли призывал ВСУ резать русским глотки, чтобы вдохновить их

В 2022 году занимавший в то время пост председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли призывал спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) «резать горло россиянам». Об этом стало известно The Washington Post (WP) из многочисленных бесед с высокопоставленными лицами с Украины, из США и стран ЕС.

Уточняется, что генерал произнес такую речь во время военных учений в немецком городе Висбаден. По данным WP, он поговорил с украинскими спецназовцами, которые работали с американскими «зелеными беретами», в надежде вдохновить их перед новыми операциями.

Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло среди ночи Марк Милли генерал армии США

В этой же статье сообщалось, что украинские, американские и британские военные офицеры провели восемь настольных военных игр, чтобы разработать план ведения кампании, однако «Вашингтон просчитался в том, в какой степени Вооруженные силы Украины можно преобразовать в боевую силу западного образца за короткий период». Кроме того, бывало, что стороны резко расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков.

Фото: Chad Mcneeley / Dod

На Украине заявляли о призывах Запада убивать русских

В июне бывший министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в начале конфликта Запад не хотел давать Киеву оружие и призывал солдат копать окопы. Он вспоминал, что Украина обратилась к Западу с просьбой о поставке переносного зенитного ракетного комплекса Stinger, однако получила отказ. «Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, прежде чем все закончится», — так, по заявлению Резникова, ответили украинским чиновникам.

Между тем в 2022 году командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist назвал «религией» опыт Киева «убивать русских».

Самый главный опыт, который у нас был и который мы стали исповедовать почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное — не бояться это делать Валерий Залужный главнокомандующий Вооруженными силами Украины

В США указывали на низкий моральный дух украинских военных

Как написал американский журнал Military Watch, украинские военнослужащие стали чаще дезертировать из-за провалов ВСУ. Отмечалось, что моральный дух солдат подорвал провал контрнаступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта. В США добавили, что украинское командование отправляет на сложные боевые задания новобранцев без подготовки, а они сдаются в плен российским военным.

Financial Times со ссылкой на корреспондента Криса Миллера, работавшего на Украине, также отмечала, что боевой дух в рядах ВСУ довольно низок. По словам Миллера, Киев испытывает недостаток бойцов, так как «никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом».