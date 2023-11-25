Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:59, 25 ноября 2023Интернет и СМИ

На Западе отметили низкий боевой дух на Украине

Financial Times заявила о низком боевом духе на Украине

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

На Украине наблюдается низких боевой дух, а также недостаток военнослужащих. В преддверии зимы никто не хочет идти в военкомат, пишет западная газета Financial Times со ссылкой на корреспондента Криса Миллера в республике.

«Боевой дух довольно низкий», — считает Миллер. По его словам, Киев испытывает недостаток бойцов, так как «никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом».

Также на Украине опасаются, что к власти в Соединенных Штатах вернется бывший президент Белого дома Дональд Трамп, добавил Миллер. Он считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона и, вероятно, НАТО зависит напрямую от поражения политика на президентских выборах в 2024 году.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен, рассказали о низком боевом духе, плохой военной подготовке и потерях. Один из пленных заявил, что обучение военнослужащих ВСУ проходило четыре дня, но оно было неэффективным. После этого военных сразу отправили на передовую позицию.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

      Ефимова рассказала о главной мечте

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью беспилотника

      Израильское судно обстреляли в Аравийском море

      Падение крана у комплекса «СнежКом» под Москвой попало на видео

      В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

      Армения и Саудовская Аравия подписали протокол о дипломатических отношениях

      В Минтрансе назвали сумму субсидий на авиаперевозки в 2024 году

      В России отреагировали на отказ Финляндии вести дискуссии по ситуации на границе

      В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказать в помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости