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16:05, 2 августа 2023Бывший СССР

Пленные бойцы ВСУ рассказали о низком боевом духе и плохой подготовке

Пленные бойцы ВСУ рассказали о низком боевом духе, плохой подготовке и потерях

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен, рассказали о низком боевом духе, плохой военной подготовке и потерях. Об этом пишут «Известия».

Пленный Эдвард Харенко заявил, что обучение бойцов ВСУ проходило четыре дня, но оно было неэффективным. После этого военных сразу отправили на передовую позицию. Он был взят в плен, когда раненый отстал от своей группы после пехотных боестолкновений. Харенко решил выйти в тыл на голоса людей, сдался и сказал, что не вооружен.

«Нас могло быть 100 человек, а осталось меньше половины, при том что нас тут до 20 человек. Какой может быть боевой дух и моральное состояние после этого?» — отметил он и добавил, что его роты почти не осталось.

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Другой пленный, Николай Знайдо, рассказал об отсутствии медкомиссии и должного обучения. Военный отметил, что боеприпасы и снаряжение приходилось покупать самостоятельно. Командование ВСУ не информирует бойцов, посылая их на позиции, подчеркнул Знайдо.

По его словам, артиллерии и танков почти нет, военнослужащих никто не прикрывает. Боец уточнил, что к нему хорошо относились в плену, оказали медпомощь и накормили. «Моральный боевой дух плохой, уже никто не хочет воевать, кто и хотел. Все хотят домой», — сказал Знайдо.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ терпят колоссальные потери на запорожском направлении. Украинские солдаты отказываются идти в наступление и часто сдаются в плен, добавил он.

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    Кристина Есикова
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