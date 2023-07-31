В Запорожской области рассказали о колоссальных потерях ВСУ

Глава Запорожской области Балицкий рассказал о колоссальных потерях ВСУ

На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят колоссальные потери. Об этом рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни», — сообщил глава региона.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России видят неслаженные действия противника, который формирует сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать сражаться.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения украинской бронетехники на запорожском направлении. Удар управляемой ракетой нанес разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

