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09:26, 30 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о взятых в плен украинских военных

Рогов: на Времевском выступе в Запорожской области взяли в плен бойцов ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Об этом в воскресенье, 30 июля, в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взято много пленных противника», — заявил он.

По словам собеседника агентства, в одном случае в плен сразу сдались более десяти украинских военных.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на запорожском направлении. Он отметил, что контратака произошла в районе села Старомайорское.

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    Варвара Кошечкина
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