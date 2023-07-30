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07:34, 30 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об успешной контратаке военных России на Времевском выступе

Рогов заявил об успешной контратаке ВС РФ на Времевском выступе в Запорожье

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные успешно атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Времевском выступе на запорожском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что контратака произошла в районе села Старомайорское. «Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться», — уточнил чиновник.

Рогов добавил, что украинским военным не вдалось укрепиться на заявленной территории, они остаются в близлежащих лесопосадках под атаками российской артиллерии.

По словам чиновника, в настоящее время идут бои не столько за Старомайорское, сколько за контроль над его окраинами.

Ранее Рогов рассказал, что российским войскам удалось сковать все атаки ВСУ в Запорожской области. Он отметил, что за последнее время в местах проведения боевых действий сложилось относительное затишье. При этом попытки противника атаковать маленькими группами пресекаются.

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    Марина Совина
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