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19:39, 29 июля 2023Бывший СССР

Российские войска сковали атаки ВСУ на запорожском направлении

Рогов сообщил, что российские войска сковали все атаки ВСУ в Запорожской области

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Российским войскам удалось сковать все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наши ребята сковали все атаки украинских боевиков. Противник уничтожается на подступах к нашей первой линии обороны. Ощутимых успехов у врага нет. Ситуация находится под контролем», — сказал он.

По его словам, за последнее время в местах проведения боевых действий сложилось относительное затишье. При этом попытки противника атаковать маленькими группами пресекаются. Он добавил, что ВСУ на данный момент восстанавливаются после провала начала второй фазы контрнаступления.

Ранее Рогов заявил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ. Он уточнил, что в городе Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники.

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    Никита Абрамов
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