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01:35, 28 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили об уничтожении цеха по ремонту бронетехники ВСУ

Рогов заявил, что в Запорожье ракетой уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в городе Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. При этом танки с Запорожского и Херсонского фронтов привозились туда только в темное время суток.

По информации Рогова, удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер». При этом сирена противовоздушной тревоги зазвучала в городе уже после взрыва.

18 июля Минобороны заявило, что российские войска нанесли удар возмездия по судоремонтному заводу в районе Одессы, на котором изготавливались безэкипажные катера, использовавшиеся в террористических актах против России. Кроме того, в Одессе и Николаеве были уничтожены хранилища топлива объемом в 70 тысяч тонн. Как сообщили в Минобороны, с этих объектов поступало горючее для военной техники ВСУ.

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    Марина Совина
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