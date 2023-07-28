В Запорожье сообщили об уничтожении цеха по ремонту бронетехники ВСУ
На подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в городе Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. При этом танки с Запорожского и Херсонского фронтов привозились туда только в темное время суток.
По информации Рогова, удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер». При этом сирена противовоздушной тревоги зазвучала в городе уже после взрыва.
18 июля Минобороны заявило, что российские войска нанесли удар возмездия по судоремонтному заводу в районе Одессы, на котором изготавливались безэкипажные катера, использовавшиеся в террористических актах против России. Кроме того, в Одессе и Николаеве были уничтожены хранилища топлива объемом в 70 тысяч тонн. Как сообщили в Минобороны, с этих объектов поступало горючее для военной техники ВСУ.