Минобороны заявило об ударе по цехам для сборки безэкипажных катеров в Одессе

МО заявило об ударе по заводу в Одессе, где изготавливались безэкипажные катера ВСУ

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по судоремонтному заводу в районе Одессы, на котором изготавливались безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в цехах предприятия собирались надводные дроны, которые использовались в террористических актах против России.

Кроме того, в Одессе и Николаеве были уничтожены хранилища топлива объемом в 70 тысяч тонн. Как сообщили в Минобороны, с этих объектов поступало горючее для военной техники ВСУ.

Российское военное ведомство сообщило об ударе возмездия по объектам на Украине, где готовились террористические атаки на Россию, 18 июля. «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — отчитались в Минобороны.

Удар возмездия стал ответом России на удар Украины по Крымском мосту, которая была осуществлена в понедельник, 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.