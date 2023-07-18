Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 18 июля 2023Россия

Минобороны заявило об ударе по цехам для сборки безэкипажных катеров в Одессе

МО заявило об ударе по заводу в Одессе, где изготавливались безэкипажные катера ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по судоремонтному заводу в районе Одессы, на котором изготавливались безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в цехах предприятия собирались надводные дроны, которые использовались в террористических актах против России.

Кроме того, в Одессе и Николаеве были уничтожены хранилища топлива объемом в 70 тысяч тонн. Как сообщили в Минобороны, с этих объектов поступало горючее для военной техники ВСУ.

Российское военное ведомство сообщило об ударе возмездия по объектам на Украине, где готовились террористические атаки на Россию, 18 июля. «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — отчитались в Минобороны.

Материалы по теме:
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
17 июля 2023
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации.Что известно о жертвах?
17 июля 2023
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
17 июля 2023

Удар возмездия стал ответом России на удар Украины по Крымском мосту, которая была осуществлена в понедельник, 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    В Мелитополе произошел взрыв

    Жена футболиста Погребняка официально подала на развод

    Стало известно о желании Мбаппе отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

    В образцах с астероида Рюгу нашли досолнечные зерна

    Прокуратура подала иск против блогера Блиновской почти на миллиард рублей

    Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

    72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

    Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости