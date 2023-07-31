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12:31, 31 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

МО РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Соответствующие кадры показало Министерство обороны России (МО РФ).

Уточняется, что экипаж вертолета нанес удар управляемой ракетой по выдвигающейся бронетехнике украинских войск. В результате прямого попадания была поражена бронемашина ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть пуск ракеты, а затем взрыв и столб дыма.

Ранее танковый экипаж российских войск уничтожил несколько бронемашин и 20 бойцов ВСУ. Сообщалось, что танк под командованием младшего сержанта Максима Комаровского отражал контратаку с закрытых огневых позиций на Времевском выступе запорожского направления.

31 июля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что российские военные уничтожили технику украинской армии на запорожском направлении. Как он уточнил, были поражены станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и танк Leopard в районе населенного пункта Работино.

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    Кристина Есикова
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