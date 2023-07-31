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05:34, 31 июля 2023Бывший СССР

Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 бойцов ВСУ

Минобороны: экипаж танка ВС РФ уничтожил нескольких бронемашин и 20 бойцов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Танковый экипаж российских войск уничтожил несколько бронемашин и 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что танк под командованием младшего сержанта Максима Комаровского отражал контратаку с закрытых огневых позиций на Времевском выступе запорожского направления. В результате боевая задача была выполнена, противнику не удалось занять позиции.

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