Рогов заявил, что ВСУ потеряли в боях за село Старомайорское целую бригаду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на времевском направлении Запорожского фронта. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Киев «кидает на убой колоссальные силы». «Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке», — заявил он.

29 июля президент России Владимир Путин сообщил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен. По словам главы государства, российская армия забирает нужные для Вооруженных сил (ВС) РФ участки. Они продвинулись на 15 километров по фронту и на четыре километра в глубину, указал он.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что украинская армия в ходе контрнаступления потеряла 30 процентов боевой техники. Кроме того, отметил эксперт, украинские войска также понесли значительные потери в живой силе. «Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно», — отметил он.