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06:02, 25 июля 2023Бывший СССР

Российский полковник озвучил потери ВСУ в технике с начала контрнаступления

Полковник Литовкин: ВСУ потеряли около 30 процентов боевой техники в ходе контрнаступления

Фото: Stringer / Reuters

Украинская армия в ходе контрнаступления потеряла 30 процентов боевой техники, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Кроме того, отметил эксперт, украинские войска также понесли значительные потери в живой силе. «Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно», — указал Литовкин.

Он уточнил, что все решения, связанные с контрнаступлением, Киев принимает не самостоятельно, а совместно с западными партнерами. По словам военного обозревателя, западные страны настаивают на продолжении боевых действий, поскольку им необходимо отчитаться перед налогоплательщиками и избирателями о расходах на помощь Украине.

Литовкин допустил, что украинская армия сделает перерыв в наступлении, возобновив его после поставок нового западного вооружения. «Важно, что они будут продолжать наступательные или оборонительные действия, когда мы перейдем в наступление. Я думаю, что мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — заключил он.

Ранее украинские военные сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют половину подразделения при попытке продвинуться на километр при контрнаступлении. Уточняется, что украинская армия теряет по 4-5 человек каждые сто метров.

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    Марина Совина
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