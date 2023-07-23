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18:49, 23 июля 2023Бывший СССР

Украинские военные рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

Kyiv Post: ВСУ теряют половину подразделения при попытке продвинуться на километр

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр при контрнаступлении. Об этом рассказали Kyiv Post украинские военные.

«Я не думаю, что это [продвижение] стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — рассказал один из собеседников издания.

Другой военный заявил, что его подразделение потеряло захваченные позиции, потому что, по его словам, бойцов ВСу учили захватывать, а не удерживать. Он также добавил, что украинская армия теряет по 4-5 человек каждые сто метров.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, что обстановка на одесском направлении в настоящий момент сложная, в этом районе находится много российских военных. По их словам, российская сторона постоянно ведет обстрел и минирует направление.

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    Варвара Кошечкина
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