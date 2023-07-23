Украинские военные рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр при контрнаступлении. Об этом рассказали Kyiv Post украинские военные.
«Я не думаю, что это [продвижение] стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — рассказал один из собеседников издания.
Другой военный заявил, что его подразделение потеряло захваченные позиции, потому что, по его словам, бойцов ВСу учили захватывать, а не удерживать. Он также добавил, что украинская армия теряет по 4-5 человек каждые сто метров.
Ранее бойцы ВСУ рассказали, что обстановка на одесском направлении в настоящий момент сложная, в этом районе находится много российских военных. По их словам, российская сторона постоянно ведет обстрел и минирует направление.