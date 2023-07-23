Украинские военные рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

Kyiv Post: ВСУ теряют половину подразделения при попытке продвинуться на километр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр при контрнаступлении. Об этом рассказали Kyiv Post украинские военные.

«Я не думаю, что это [продвижение] стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — рассказал один из собеседников издания.

Другой военный заявил, что его подразделение потеряло захваченные позиции, потому что, по его словам, бойцов ВСу учили захватывать, а не удерживать. Он также добавил, что украинская армия теряет по 4-5 человек каждые сто метров.

Ранее бойцы ВСУ рассказали, что обстановка на одесском направлении в настоящий момент сложная, в этом районе находится много российских военных. По их словам, российская сторона постоянно ведет обстрел и минирует направление.