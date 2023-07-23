Украинские военные заявили о сложной обстановке на одесском направлении

CNN: солдаты ВСУ заявили о сложной обстановке на одесском направлении

Обстановка на одесском направлении в настоящий момент сложная, в этом районе находится много российских военных. Об этом рассказали в беседе с CNN бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Здесь много русских, у них больше оружия, больше снарядов и больше людей», — сообщил один из украинских военных. По его словам, российская сторона постоянно ведет обстрел и минирует направление.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 22 на 23 июля российские войска нанесли групповой высокоточный ракетный удар по объектам ВСУ. В ведомстве отметили, что отметили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники, а все запланированные цели успешно уничтожены.