Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе

Минобороны России: по объектам ВСУ в Одессе нанесен групповой высокоточный ракетный удар

В ночь с 22 на 23 июля российские войска нанесли групповой высокоточный ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, где готовились террористические акты на территории Российской федерации. Об этом журналистам сообщили представители Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса», — говорится в сообщении.

Представители Минобороны также отметили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники, а все запланированные цели успешно уничтожены.

Удары возмездия по объектам ВСУ в Одессе стали еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. 18 и 19 июля российские военные уже наносили удары по Одесской области. Сначала был поражен судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера, затем удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе.

