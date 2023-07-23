Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

МО РФ: авиация ВКС сбила самолет Су-25 ВСУ у населенного пункта Веролюбовка в ДНР

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе

Начало событий в новости Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе

Истребители авиации ВКС России сбили украинский самолет Су-25 у населенного пункта Веролюбовка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Также российские средства противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow со стороны противника.

Российскими войсками за сутки были уничтожены 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшаны и Таволжанки Харьковской области, Верхнекаменки, Оборотновки, Приволья, Николаевки, Тополевки Луганской Народной Республики, Опытного, Новопетриковки, Липового, Соледара, Еленовки Донецкой Народной Республики, Нового, Переможного Запорожской области.

Ранее 23 июля сообщалось, что Вооруженные Силы России нанесли групповой высокоточный ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, где готовились террористические акты на территории Российской Федерации.