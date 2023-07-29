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23:12, 29 июля 2023Россия

Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

Путин заявил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Противник на Украине везде остановлен и отброшен, заявил президент России Владимир Путин, об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, российская армия забирает нужные для Вооруженных сил (ВС) РФ участки. Они продвинулись на 15 километров по фронту и на четыре километра в глубину, указал он.

Путин рассказал об успехах в зоне специальной военной операции (СВО). Войска в зоне отвественности командующего российской группировкой войск «Центр» генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева не только отбили атаки украинских войск, но и наступают, отметил политик. Активных действий, как два дня назад, на фронте не наблюдается, уточнил Путин. Он указал на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

Кроме того, Путин сообщил, что с 4 июня Киев потерял 415 танков.

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    Марина Совина
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