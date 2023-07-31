Российская армия уничтожила военную технику ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили Leopard и БМП противника на запорожском направлении

Российская армия уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинская армия лишилась, в частности, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и танка Leopard в районе Работино. «Применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены буксируемая гаубица M777 и Д-20 в районах Орехово и восточнее Павловки Запорожской области», — добавил Чехов.

Кроме того, продолжил он, российские военные уничтожили склад боеприпасов противника в Малых Щербаках, а также несколько боевых машин пехоты (БМП) в районе Новоданиловки.