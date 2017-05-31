В Эстонии «Машу и Медведя» заподозрили в участии в гибридной войне

Преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги обвинил российский мультсериал «Маша и Медведь» в пропаганде военных действий и участии в гибридной войне. Об этом пишет dni.ru со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat в среду, 31 мая.

Хыбемяги отметил, что в мультфильме демонстрируется использование российскими войсками «мягкой силы», а создан он был с целью изменить образ России с негативного на позитивный. «В Эстонии медведь символизирует Россию. Это факт», — заявил преподаватель.

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«Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии», — подчеркнул Хыбемяги. Он назвал анимационный сериал «промыванием мозгов», которому «просто придали красивую форму».

В октябре 2016 года сообщалось, что «Маша и Медведь» вошел в список вредных мультфильмов, составленный российскими психологами. По их мнению, он воспитывает в зрителях неспособность самостоятельно справляться с проблемами, поощряет избалованность и не содержит морали. Режиссер мультсериала Денис Червяцов отказался признать свое произведение опасным для психики.

«Маша и Медведь» выходит с 2009 года. Он получил множество наград, в том числе и международных. Права на показ мультсериала приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

Мягкая сила — внешнеполитическая стратегия, предполагающая достижение желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности.