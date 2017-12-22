Великобритания пригрозила дать ответ на российские кибератаки

Кремль должен прекратить кибератаки в отношении западных стран. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, его слова передает The Independent.

«У Великобритании достаточно ресурсов для отражения хакерских атак со стороны России», — заявил глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства во время первого за пять лет визита в Москву.

Джонсон также сообщил о создании Центром национальной компьютерной безопасности Великобританией системы киберзащиты, которая позволит сдерживать хакерские атаки со стороны Китая, Ирана и России. «Могу заверить, что мы являемся мировыми лидерами в данной сфере и готовы ответить на угрозу, если это будет необходимо», — заявил Джонсон.

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В ходе беседы с со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил, что отношения России и Великобритании не пребывали в настолько плохом состоянии со времен Холодной войны и не могут вернуться к нормальным. «Великобритания готова сотрудничать с Россией по важным международным вопросам, но не готова мириться с действиями, которые противоречат принципам национального суверенитета», — пояснил он.

Официальные представители стран Запада уже не раз обвиняли Россию кибератаках и вмешательстве российских хакеров во внутренние дела других стран. Несколько недель назад глава британского правительства Тереза Мэй обвинила Россию в кибершпионаже и вмешательстве в демократические процессы в Европе и Америке.

22 декабря состоялись переговоры министра иностранных дел Великобритании с Сергеем Лавровым. За прошедший год Борис Джонсон дважды отменял визиты в Москву.

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