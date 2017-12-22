Джонсон заявил о невозможности обычных отношений с Россией и прилетел в Москву

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прилетел в Москву на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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«Между нами может быть много различий, но мы должны продолжать вместе работать по Сирии, Ирану и Северной Корее», — написал он.

Накануне визита Джонсон заявил о «невозможности восстановления нормальных отношений с Россией, пока Москва пытается дестабилизировать обстановку в Европе», и его визит не является попыткой их наладить. «Однако для международной безопасности жизненно важно, чтобы мы вели диалог, поскольку последствия непонимания или недопонимания являются фатальными. Мой визит в Россию происходит в критическое время, когда нам необходимо работать вместе для решения самых насущных проблем в мире», — передает The Guardian.

17 декабря Джонсон сравнил противостояние России и Запада с историей вражды греческих городов-государств Спарты и Афин. «Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта», — заявил тогда он.

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