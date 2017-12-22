Лавров увидел разницу между Борисом и Борисом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доверяет своему британскому коллеге Борису Джонсону. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в пятницу, 22 декабря, передает «Интерфакс».

Глава МИД отметил, что готов называть главу Форин-офиса по русскому варианту имени. «Что касается доверия, я доверяю Бо́рису и доверяю ему настолько, что готов его звать не Бо́рисом, а Бори́сом», — пояснил Лавров после переговоров.

Материалы по теме Борис Несдержанный Как язык доводил нового главу британского МИД до дипломатических скандалов

Ранее глава МИД Великобритании рассказал, что в двусторонних отношениях России и Великобритании есть признаки экономического прогресса. «Увеличиваются поставки крупного рогатого скота, чипсов в Россию. Насколько я знаю, в этом году поставили 300 Bentley», — отметил он.

22 декабря Джонсон прилетел в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым. Это первый визит главы Форин-офиса в Россию за последние пять лет. В прошлом году Джонсон дважды анонсировал визиты в российскую столицу, однако в последний момент их отменял.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!