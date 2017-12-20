Британия разуверилась в перезагрузке отношений с Россией

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что не надеется на нормализацию отношений между Соединенным Королевством и Россией. Об этом он сообщает wnp.pl.

По словам Джонсона, он «ни на секунду не верит в то, что отношения с Россией можно перезагрузить». «Мы помним историю [бывшего госсекретаря США] Хиллари Клинтон и ее кнопку перезагрузки отношений с Россией. Я не верю, что на этом этапе возможно продолжать отношения, как будто ничего не произошло», — заявил глава Форин-офис.

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Он добавил, что Британия выступала за принятие антироссийских санкций. Джонсон пообещал, что в этом вопросе Лондон «останется непреклонен».

Министр, планирующий посетить с официальным визитом Москву 22 декабря, заявил, что «есть определенные темы», которые он бы хотел обсудить.

17 декабря глава британского МИД сравнил Россию со Спартой. «Я читал историю Пелопоннесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта», — заявил руководитель ведомства.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

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