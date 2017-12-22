Глава британского МИД на чипсах объяснил экономические отношения с Россией

В двусторонних отношениях России и Великобритании есть признаки экономического прогресса. Об этом заявил глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
«Увеличиваются поставки (...) чипсов в Россию. Насколько я знаю, в этом году поставили 300 Bentley. Не факт, что купили их именно сотрудники МИД», — пошутил глава Форин-офиса, вызвав смех у Лаврова и других представителей российской делегации.
По словам Джонсона, «это сигнал, это знак прогресса». «И мы готовы работать вместе с вами для обеспечения лучшего будущего», — отметил он.
Глава британского МИД отметил, что Россия и Великобритания должны обсуждать сложные вопросы двусторонних отношений, в том числе разногласия по Украине и вопросы кибербезопасности.
22 декабря Джонсон прилетел в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым. Это первый визит главы Форин-офиса в Россию за последние пять лет. В прошлом году Джонсон дважды анонсировал визиты в российскую столицу, однако в последний момент их отменял.