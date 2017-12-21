Британцы сговорились с поляками против России

Великобритания и Польша запустят совместный проект для противодействия «российским информационным операциям» в регионе. Об этом в ближайшее время должна объявить премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщили агентству РИА Новости в канцелярии правительства.

По сведениям агентства, глава британского правительства готова расширить сотрудничество с Варшавой, направленное на борьбу с «российской дезинформацией». В канцелярии отметили, что оба государства планируют выделить на эти цели по пять миллионов фунтов стерлингов (6,7 миллиона долларов).

Речь идет о создании новых двусторонних проектов «в области коммуникации».

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Сообщается, что государства планируют подписать соглашение до поездки главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона в Москву, которая запланирована на 22 декабря.

В четверг, 21 декабря, Мэй должна принять участие в ежегодном двустороннем саммите в Варшаве. Главу правительства будут сопровождать главы МИД, Минфина и Минобороны Соединенного Королевства.

На Западе неоднократно обвиняли России в том, что она «проводит кампанию по дезинформации» и вмешивается во внутренние дела стран. При этом страны никогда не предоставляли конкретных доказательств. В России подобные обвинения в свой адрес отвергали, считая их голословными.

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