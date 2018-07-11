Киев уличил американские СМИ в распространении российской пропаганды

Лозунг «Слава Украине!» несет в себе патриотический подтекст, а не националистический, а указывающие на обратное американские СМИ занимаются распространением российской пропаганды. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в среду, 11 июля, на странице ведомства в Facebook.

«Средства массовой информации должны функционировать, основываясь исключительно на достоверной информации. Мы хотели бы напомнить ESPN и USA Today, что "Слава Украине!" — это патриотический лозунг, подобный тем, которые произносятся во многих демократических странах для выражения любви и гордости за свою нацию», — отмечается в сообщении.

По утверждению Киева, лозунг не имеет никакой связи с ультранационализмом. «Пожалуйста, не распространяйте российскую пропаганду», — говорится в обращении МИД Украины.

К сообщению прикреплены скриншоты материалов американского телеканала ESPN и газеты USA Today. В статье на сайте спортивного телеканала указывается, что фраза «"Слава Украине!" — это лозунг антироссийских националистов, появившийся после аннексии Крыма Россией в 2014 году». Авторы USA Today указывают, что «"Слава Украине!"» — политический лозунг, появившийся во время революции 2014 года и сейчас используемый украинскими ультранационалистами».

9 июля значение лозунга «Слава Украине!» британским СМИ объяснило посольство Украины в Великобритании. Дипломаты обратили внимание изданий The Sun и The Independent на то, что данная фраза является аналогом выражений «Да здравствует Франция!», «Да здравствует королева!», «Пусть Польша будет Польшей». «Вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?» — поинтересовались сотрудники дипломатического представительства Украины в Великобритании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



