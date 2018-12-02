Военные базы Великобритании предупредили о вторжении российских агентов

Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала был замечен рядом со штаб-квартирой 77-й бригады (киберподразделение британской армии), сообщает Daily Mail.

По данным газеты, 21 ноября журналист Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков попали на камеры наблюдения военной базы. Волков находился в машине и снимал с пассажирского кресла.

Министр обороны Гэвин Уильямсон поставлен в известность, начато расследование. Руководителей военных баз проинструктировали немедленно связаться с полицией, если они заметят российских журналистов у своих объектов. Британские военнослужащие сами не могут задерживать гражданское население.

В разосланное на военные базы предупреждение включены изображение пресс-карты Сиразиева и фотография автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался журналист, сделанная с камер наблюдения. В нем утверждается, что журналист пытался попасть на территорию базы.

Как отмечается в публикации, предупреждения военным базам было разослано на том основании, что Сиразиев работает на Первом канале, который является «московским рупором Путина».

Профессор Энтони Глис, директор Центра исследований безопасности и разведки в Университете Букингема, заявил, что не сомневается в том, что съемочная группа занимается шпионской деятельностью, и призвал руководство британской разведки уделить больше внимания российским журналистам, находящимся в стране.

За день до объявления тревоги на Первом канале вышел сюжет Сиразиева о 77-й бригаде, которую назвали «фабрикой троллей» и обвинили в распространении фейковых новостей, в частности, о военных преступлениях России в Сирии.

Ранее сообщалось, что Великобритания создаст киберотряд для сдерживания России, куда войдут две тысячи сотрудников, что вчетверо превосходит прежнее количество «кибербойцов».

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