Россия рассказала о сотнях «Новичков»

Странам Запада известны структуры не менее сотни соединений, относящихся к семейству отравляющих веществ типа «Новичок». Об этом заявил на 89-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, передает ТАСС.

По его словам, в России подобные вещества не производились и не накапливались. «Вместе с тем в высокотехнологичных химических лабораториях западных стран (...) проводились исследования структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к "Новичкам"», — рассказал замминистра.

Каламанов пояснил, что это происходило после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и принятия странами на себя соответствующих обязательств. Эти данные подтверждаются в том числе открытыми источниками, отметил глава делегации: «Только в США выдано более 140 патентов, связанных с защитой от воздействия и даже боевым применением отравляющих веществ этого типа».

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Замглавы Минпромторга указал, что нет сомнений, что в Великобритании работы с «Новичками» велись ранее и ведутся до сих пор в лаборатории Министерства обороны королевства в Портон-Дауне. Он добавил, что именно в этом может крыться отказ Лондона действовать в соответствии с КЗХО и прояснять историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В этой связи Москва еще в мае направила в ОЗХО документ с перечислением около тысячи соединений, которые считает нужными изучить для включения в приложения Конвенции о химоружии.

В марте британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Они утверждали, что бывший шпион был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. Позднее ОЗХО не смогла подтвердить происхождение токсина.

В начале сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Обвиняемые и российские власти отрицают свою причастность к покушению.

Лаборатория Портон-Даун находится в непосредственной близости от Солсбери.

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