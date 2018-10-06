В Солсбери пройдет концерт «Из России с любовью»

Концерт под названием «Из России с любовью» пройдет в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает The Independent.

Выступление состоится в церкви Святого Мартина 13 октября. На нем пианисты сыграют классические произведения русских композиторов, таких как Сергей Рахманинов, Петр Чайковский и Дмитрий Шостакович.

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Название концерта совпадает с одноименным романом про Джеймса Бонда — вымышленного агента MI6, — в котором он работает с советским агентом. Одна из организаторов и исполнителей концерта Гилл Болтон (Gill Bolton) утверждает, что выступление было запланировано на год вперед и никак не связано с произошедшим в Солсбери.

«Жаль, что мы выбрали это название. Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями. Надеюсь, что люди заглянут дальше названия и вместо этого посмотрят на концертную программу», — сказала Болтон.

Ранее, в сентябре, администрация города Солсбери пригласила специалистов по ребрендингу для создания нового образа города после отравления Скрипалей.

В марте Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла. 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов.

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