В Солсбери захотели изменить имидж города

Администрация города Солсбери пригласила специалистов по ребрендингу для создания нового образа города после отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Guardian.

«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Нам нужно сделать фактически ребрендинг», — сказала член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

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Она добавила, что все места, которые были оцеплены после отравления Скрипалей, на данный момент обеззаражены и безопасны. Совет графства Уилтшир выразил надежду, что имидж города также помогут восстановить различные мероприятия.

По данным издания, число приезжих по сравнению с предыдущим годом упало на 14 процентов.

В марте Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла. 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов.

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