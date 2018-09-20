«Отравленных Путиным» в Солсбери назвали проституткой и наркоторговцем

Отравившиеся в ресторане в английском Солсбери британец и россиянка на самом деле являются продавцом наркотиков и элитной проституткой. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает таблоид The Mirror.

Как отмечает издание, 42-летний британец Алекс Кинг был обвинен в хранении с целью распространения наркотиков разной степени тяжести. Отмечается, что его отпустили под залог до следующего года. Его жена россиянка Анна Шапиро на самом деле элитная проститутка, ночь с которой может обойтись в четыре тысячи фунтов стерлингов, утверждают авторы статьи.

Ранее 20 сентября источники в полиции сообщили «Би-би-си», что отравление пары в ресторане Prezzo, вероятно, было инсценировкой. По информации телеканала, в крови пострадавших не было найдено никаких ядов.

После случившегося Шапиро рассказала в интервью The Sun, что стала жертвой «приспешников Путина» за то, что отреклась от родины. Материал впоследствии был удален.

16 сентября стало известно, что супруги попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo. Очевидица утверждала, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. Российское посольство в Лондоне не подтвердило информацию, что среди пострадавших есть россияне. На следующий день полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком».

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, но врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

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