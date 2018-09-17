Российское посольство рассказало о пострадавших в Солсбери «россиянах»

Официального подтверждения того, что среди пострадавших 16 сентября в итальянском ресторане в британском Солсбери есть россияне, пока не поступало. Об этом заявили в российском посольстве в Великобритании, передает ТАСС.

«Посольство этой ночью незамедлительно связалось как с правоохранительными органами в Лондоне, так и с полицией графства Уилтшир, чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших, — говорится в сообщении диппредставитльства. — Официального подтверждения от полиции пока нет».

О пострадавших в ресторане Prezzo стало известно вечером 16 сентября. Ресторан закрыли, на место прибыли специалисты в костюмах химзащиты. Полиция перекрыла дороги в районе места ЧП. Очевидица сообщила, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды.

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, позднее врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

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