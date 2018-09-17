Отравившихся в ресторане в Солсбери гостей приняли за россиян

Мужчина и женщина, почувствовавшие себя плохо в ресторане Prezzo в британском Солсбери, оказались россиянами. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.

Некая Аманда Ньютон рассказала изданию, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. При этом газета оговаривает, что национальность пострадавших неизвестна.

К моменту приезда скорой помощи пострадавшие находились в сознании, врачи оказали им помощь на месте. Всем посетителям ресторана сообщили о необходимости в ближайшие часы сдать кровь на анализ в местной больнице.

О пострадавших в ресторане Prezzo стало известно вечером 16 сентября. В настоящее время ресторан закрыт, на месте работают специалисты в костюмах химзащиты. Полиция перекрыла дороги в районе места ЧП.

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, позднее врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!